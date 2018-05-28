В России

Груз пшеницы для Египта задержан в Новороссийске из-за отсутствия оплаты

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Груз пшеницы, закупленный AOS Trading (Дубай) у российской компании "Агронефтепродукт" для поставки в Египет, задержан в порту Новороссийска из-за отсутствия оплаты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В распоряжении Bloomberg оказались данные судового маршрута, согласно которым судно Wadi Alarsh, приписанное к порту в Египте, прибыло в Новороссийск 22 марта. Погрузка пшеницы началась 29 апреля и была завершена 5 мая. Вместе с тем Wadi Alarish по состоянию на 27 мая стоит на рейде.

Груз пшеницы предназначается для египетской госкомпании GASC (General Authority for Supply Commodities), отвечающей в том числе за закупки зерновых за рубежом.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на зерновом рынке, судно с пшеницей в российском порту задержано до прояснения ситуации с оплатой зерна.

По его словам, у AOS Trading возникли проблемы с несколькими мультинациональными компаниям, с которыми он не расплатился за отгруженное зерно. В том числе и с Bunge. "В результате счета AOS Trading оказались арестованными, и теперь эта компания не может рассчитаться с другими поставщиками, в том числе и российскими", - сказал он.

В порту Новороссийска от комментариев воздержались.

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, создавшаяся ситуация - это проблема AOS Trading и тех компаний, которым он не заплатил. "Возможно, их ждет долгое судебное разбирательство", - сказал он.

В то же время Рылько считает, что создавшаяся ситуация не имеет абсолютно никакого отношения к репутации российской пшеницы и тем более к России как ведущего экспортера пшеницы. "Со стороны российских компаний все условия контрактов выполнены, к качеству зерна, насколько известно, вопросов нет", - заявил он.

С этим согласен и руководитель аналитического цента АО "Русагротранс" Игорь Павенский. "Здесь проблема в неплатежах AOS Trading за зерно, а с российской стороны все обязательства выполнены", - сказал он.

Павенский также считает, что создавшаяся ситуация не отразится на темпах экспорта российского зерна.

По данным аналитического цента АО "Русагротранс", Египет в этом сельхозгоду (июль 2017-июнь 2018 гг.) сохранил лидерство в закупках российской пшеницы. С 1 июля 2017 года по вторую декаду мая текущего года в эту страну было отправлено 8,5 млн тонн пшеницы. В прошлом сельхозгоду с 1 июля по весь май экспорт составил 6,59 млн тонн.

Всего в прошлом сельхозгоду Египет купил 6,75 млн тонн российской пшеницы (на 8,1% больше, чем годом ранее). При это он существенно обогнал второго крупного покупателя российского зерна - Турцию (3.4 млн тонн).

На минувшей неделе Минсельхоз сообщал, что, по данным на 23 мая, Россия экспортировала 48 млн тонн зерна, что на 46% больше, чем годом ранее (32,7 млн тонн), При этом поставки пшеницы выросли на 47%, до 37 млн тонн, ячменя - более чем в два раза, до 5,4 млн тонн, кукурузы - на 11%, до 5 млн тонн.

По прогнозу Минсельхоза, всего за сельхозгод (июль 2017-июнь 2018 гг.) РФ экспортирует 52-53 млн тонн зерна.

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Теги: РФ, Египет, Новороссийск
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