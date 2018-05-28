Путин посетит Австрию с рабочим визитом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетит 5 июня Австрию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской республики Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастианом Курцем.

Стороны намерены обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня, сказали в пресс-службе.

На встрече президента России с представителями деловых кругов двух стран будут затронуты вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, с акцентом на отмечаемое в этом году 50-летие со времени начала реализации масштабного энергетического проекта - поставок природного газа из СССР в Европу.