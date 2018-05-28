Роскомнадзор снова потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStore

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от компании Apple прекратить распространение на территории РФ приложения Telegram в онлайн магазине компании AppStore, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера. Соответствующее письмо ведомство направило в компанию в понедельник.

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомлений для российских пользователей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Там отмечается, что регулятор в кратчайшие сроки ждет ответа от Apple о дальнейших действиях компании, "направленных на решение данных проблемных вопросов".

В пресс-службе отметили, что в противном случае возможны действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple".

Роскомнадзор потребовал от Apple в кратчайшие сроки проинформировать ведомство о действиях по блокировке приложения Telegram в онлайн магазине компании.

"Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple (AppStore) просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов", - говорится в письме Роскомнадзора, выдержки из которого цитирует пресс-служба ведомства.

17 апреля сообщалось, что Роскомнадзор уже направлял в Apple и Google требования об удалении мессенджера Telegram из магазинов приложений компаний.

13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Однако Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.