Суд Йошкар-Олы признал незаконным отказ Госсобрания Марий Эл аккредитовать журналиста

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Городской суд Йошкар-Олы признал незаконным отказ Государственного собрания Республики Марий Эл аккредитовать журналиста издания "7х7" на заседание, сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", которая представляла интересы журналиста.

"В последнее время различные госорганы стали часто использовать аккредитацию как основание для ограничения прав журналистов на доступ к информации, в том числе отказываясь аккредитовывать неугодные издания. Журналисту "7х7" отказали с формулировкой "аккредитация нецелесообразна", однако все установленные законом правила были соблюдены. Такой отказ нарушает закон, - прокомментировал Павлов. - Суд согласился с нашими аргументами, тем самым защитив право на доступ к информации о деятельности госорганов".

Госсобрание Марий Эл отказалось выдать аккредитацию журналисту "7х7" Дмитрию Любимову в октябре 2017 года, заявив, что аккредитация журналиста нецелесообразна. 23 октября Любимова по этой причине не пустили на заседание Госсобрания. Подготовкой документов по иску и сопровождением дела занимались юристы "Команды 29" Дарьяна Грязнова и Максим Оленичев, в судебном заседании интересы представляла председатель общественной организации "Человек и закон" Ирина Протасова.