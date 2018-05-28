Пострадавшие от паводка жители Алтайского края получат материальную помощь

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Более чем 18 тысячам пострадавших от первой волны паводка в 2018 году окажут помощь, сообщил губернатор региона Александр Карлин на пресс-конференции в понедельник.

"Из резервного фонда правительства нам выделено 391 млн 280 тыс. рублей. В крае уже утвержден порядок выплаты средств. Мы ожидаем в ближайшие дни поступления средств на счет казначейства. Все готово, чтобы протранслировать их. Средства получат 18 тыс. 193 человека из 23 территорий края. Наибольшие выплаты будут направлены в самые пострадавшие районы - Краснощековский, Петропавловский, Смоленский", - сказал Карлин.

Он отметил, что из этих средств 150 млн рублей пойдут на единовременный выплаты, еще 150 млн рублей и 58 млн рублей выплатят в связи с частичной и полной утратой имущества соответственно. Размер единовременной помощи составит 10 тыс. рублей.

"Есть люди, которые получат более существенную поддержку: у 588 человек утрачено имущество первой необходимости - они получат по 100 тыс. рублей каждый. 3 тыс. 11 человек, у которых имущество утрачено частично, получат по 50 тыс. рублей каждый", - подчеркнул Карлин.

Как сообщалось, во время первой волны паводка в текущем году в Алтайском крае транспортной инфраструктуре был нанесен ущерб на 1 млрд рублей.