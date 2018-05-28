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Германия вернет Великому Новгороду семь вывезенных в годы войны книг 18-го века

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Представители ФРГ вернут Новгородскому государственному музею-заповеднику (ГМЗ) редкие книги, вывезенные в годы Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в учреждении в понедельник.

"В Великий Новгород вернутся семь книг XVIII века. Самой ранней из них является Минея служебная 1713 года", - сказал собеседник агентства.

Торжественная передача раритетов состоится во вторник в музее "Фридландские ворота" в Калининграде на заседании форума "Германо-российский библиотечный диалог".

"Тогда же, мы надеемся, нам станут известны и подробности послевоенной судьбы этих книг петровских времен", - отметили в ГМЗ.

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Теги: Германия, Калининград, Великий Новгород
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