Германия вернет Великому Новгороду семь вывезенных в годы войны книг 18-го века

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Представители ФРГ вернут Новгородскому государственному музею-заповеднику (ГМЗ) редкие книги, вывезенные в годы Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в учреждении в понедельник.

"В Великий Новгород вернутся семь книг XVIII века. Самой ранней из них является Минея служебная 1713 года", - сказал собеседник агентства.

Торжественная передача раритетов состоится во вторник в музее "Фридландские ворота" в Калининграде на заседании форума "Германо-российский библиотечный диалог".

"Тогда же, мы надеемся, нам станут известны и подробности послевоенной судьбы этих книг петровских времен", - отметили в ГМЗ.