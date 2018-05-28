Прокурор назвал доказанной вину членов "банды GTA"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение считает, что вина пятерых фигурантов дела "банды GTA" была подтверждена в ходе судебного разбирательства, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По его словам в "банде GTA" была четко выстроена иерархия. Злоумышленники использовали большое количество транспорта и огнестрельного оружия. В целях конспирации использовались поддельные документы, медицинские маски и перчатки.

Кроме того, отметил прокурор, лидерами банды был создан так называемый учебный центр, где участников группировки обучали стрельбе из оружия и приемам нападения. Все это, по мнению следствия, позволяло членам банды долгое время скрываться от правоохранителей."

В понедельник в Мособлсуде проходят прения сторон по делу предполагаемых участников так называемой "банды GTA", состоящей из выходцев из стран Центральной Азии и обвиняемых в 17-ти эпизодах убийства, двух покушениях на убийства, а также в разбойных нападениях на водителей на подмосковных трассах.