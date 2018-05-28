Российский суд заочно арестовал украинского депутата Геращенко

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд санкционировал заочный арест советника главы МВД Украины, депутата Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, обвиняемого в публичном оправдании терроризма.

"Басманный суд Москвы 22 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием СМИ или Интернета), - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она отметила, что данная мера пресечения избрана сроком на 2 месяца с момента экстрадиции либо задержания Геращенко на территории РФ.

Антон Геращенко объявлен в международный розыск.