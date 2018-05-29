Лесные пожары зафиксированы в 13 регионах России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Леса в минувшие сутки горели в 13 регионах России, 45 природных пожаров охватили 2,8 тыс. га, сообщает федеральная авиалесоохрана.

Восемь лесных пожаров действовало в Якутии, где наблюдалась самая большая площадь горения (716 га). В лесах Тувы зафиксировано четыре очага (490 га), шесть возгораний на землях лесного фонда отмечено в Амурской области (483 га), тушение четырех лесных пожаров велось в минувшие сутки в Иркутской области (114 га).

Три лесных участка горели в Красноярском крае (58 га), четыре пожара действовало в Хабаровском крае (49 га), пять пожаров - в Карелии (33 га). По два природных очага зафиксировано в Забайкальском (18 га) и Алтайском краях (13 га), по одному возгоранию в Псковской (10 га) и Тамбовской областях (1 га), а также в Бурятии (1 га).

Борьба с огнем велась в национальном парке "Зов тигра" (пожар локализован) и в заповеднике "Сихоте-Алинский" Приморского края (общая площадь составила 750 га).

За минувшие сутки удалось ликвидировать 56 ранее возникших лесных пожаров на площади 214 га.

На тушении задействовано 1,3 тыс. человек, 316 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 51 воздушное судно. В Приамурье в рамках межрегионального маневрирования работают 106 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны, в Якутии - 26 сотрудников федерального резерва.

Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах России, режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Курганской области и в одном районе Якутии.