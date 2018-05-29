В России

Лесные пожары зафиксированы в 13 регионах России

Горят 2,8 тыс. га лесов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Леса в минувшие сутки горели в 13 регионах России, 45 природных пожаров охватили 2,8 тыс. га, сообщает федеральная авиалесоохрана.

Восемь лесных пожаров действовало в Якутии, где наблюдалась самая большая площадь горения (716 га). В лесах Тувы зафиксировано четыре очага (490 га), шесть возгораний на землях лесного фонда отмечено в Амурской области (483 га), тушение четырех лесных пожаров велось в минувшие сутки в Иркутской области (114 га).

Три лесных участка горели в Красноярском крае (58 га), четыре пожара действовало в Хабаровском крае (49 га), пять пожаров - в Карелии (33 га). По два природных очага зафиксировано в Забайкальском (18 га) и Алтайском краях (13 га), по одному возгоранию в Псковской (10 га) и Тамбовской областях (1 га), а также в Бурятии (1 га).

Борьба с огнем велась в национальном парке "Зов тигра" (пожар локализован) и в заповеднике "Сихоте-Алинский" Приморского края (общая площадь составила 750 га).

За минувшие сутки удалось ликвидировать 56 ранее возникших лесных пожаров на площади 214 га.

На тушении задействовано 1,3 тыс. человек, 316 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 51 воздушное судно. В Приамурье в рамках межрегионального маневрирования работают 106 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны, в Якутии - 26 сотрудников федерального резерва.

Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах России, режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Курганской области и в одном районе Якутии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, МЧС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Роскомнадзор снова потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStoreРоскомнадзор снова потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStore
Ведомство в письме компании также потребовало прекратить рассылку пуш-уведомлений мессенджераПодробнее
 Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителямиМедведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями
Распределение полномочий вице-премьеров - это распределение ответственности за выполнение "майского указа" президента, заявила пресс-секретарь МедведеваПодробнее
 Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении ее владельцаСчета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении ее владельца
О наложенном аресте сообщила в суде Виктория Цирюлик - адвокат Зиявудина МагомедоваПодробнее
 Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"
По данным следствия, Александр Мамонтов с 2017 года не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центреПодробнее
Губернатор Магаданской области ушел в отставкуГубернатор Магаданской области ушел в отставку
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей НосовПодробнее
 Глава Якутии ушел в отставкуГлава Якутии ушел в отставку
Егор Борисов сообщил в инстаграмме, что ушел по собственному желаниюПодробнее
 Бизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьямиБизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьями
Сыновья Минца перевезли в Великобританию свои семьиПодробнее
 Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской областиЛегкомоторный самолет разбился в Волгоградской области
Пилот самолета погиб на местеПодробнее
 Очередная "прямая линия" с Путиным выйдет 7 июняОчередная "прямая линия" с Путиным выйдет 7 июня
Президент в прямом эфире ответит на вопросы гражданПодробнее
 Обвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольненииОбвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении
Срок задержания Александра Мамонтова продлен до 72 часовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 мая5 фото
28 мая
Фотохроника 28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"В миреИзраильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страныВ РоссииРоскомнадзор потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStoreЭкономикаФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовВ РоссииГубернатор Магаданской области ушел в отставкуВ РоссииСуд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

В Эстонии выберут предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата

Лесные пожары зафиксированы в 13 регионах России

Горят 2,8 тыс. га лесов Подробнее

Мособлсуд продолжит прения сторон по делу "банды GTA"

Пятерых подсудимых обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса Подробнее

В Москве изберут нового президента Олимпийского комитета России

Открытие Южного газового коридора состоится 29 мая

Трамп и Абэ напомнили о необходимости ликвидировать ядерное оружие в КНДР

Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матче

Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матчеИтальянцы победили соперника сборной России по ЧМ-2018 в первом матче под руководством экс-наставника "Зенита" Роберто Манчини Подробнее

Крупнейшая гидроэлектростанция Грузии возобновит работу через два дня

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru