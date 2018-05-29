В России

Военные получили первый модернизированный самолет-разведчик Ил-20М

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Прошедший глубокую модернизацию самолет-разведчик Ил-20М передан военным для госиспытаний, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

"На данный момент опытно-конструкторские работы (ОКР) "Рецензент" по модернизации разведывательного самолета Ил-20 в облик Ил-20М завершены", - сказал собеседник агентства. "Модернизированный Ил-20М передан военным на государственные совместные испытания (ГСИ)", - подчеркнул он.

В декабре прошлого года источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в начале 2018 года ВКС РФ получат очередной спецсамолет марки "Ил". Он не стал уточнять, о каком именно типе самолета идет речь и о его предназначении, отметив, что в процессе модернизации бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) машины, в частности, устанавливается новейший радиотехнический комплекс.

Работы по модернизации самолетов спецназначения Ил-20 и Ил-22 ведет компания "Ильюшин" (входит в ОАК) с участием "Экспериментального машиностроительного завода (ЭМЗ) имени Мясищева".

Самолет Ил-20 для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создан на базе пассажирского самолета Ил-18, его первый полет состоялся в 1968 году. Согласно данным из открытых источников, для замены Ил-20 в конце 2000-х годов на базе пассажирского Ту-214 КБ "Туполева" разработало новый самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р.

Ранее источник "Интерфакса" в авиаотрасли сообщил, что опытно-конструкторские работы по созданию российского стратегического самолета-разведчика Ту-214Р завершатся в этом году. В настоящее время два таких стратегических самолета-разведчика переданы военным для опытной эксплуатации.

В 2016 году новейший самолет комплексной разведки Ту-214Р дважды был замечен в Сирии. По данным международного авиатрекера FlightRadar24, российский разведывательный самолет перебрасывался на авиабазу Хмеймим с территории РФ в феврале и июле 2016 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Ил-20М
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Роскомнадзор снова потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStoreРоскомнадзор снова потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStore
Ведомство в письме компании также потребовало прекратить рассылку пуш-уведомлений мессенджераПодробнее
 Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителямиМедведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями
Распределение полномочий вице-премьеров - это распределение ответственности за выполнение "майского указа" президента, заявила пресс-секретарь МедведеваПодробнее
 Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении ее владельцаСчета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении ее владельца
О наложенном аресте сообщила в суде Виктория Цирюлик - адвокат Зиявудина МагомедоваПодробнее
 Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"
По данным следствия, Александр Мамонтов с 2017 года не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центреПодробнее
Губернатор Магаданской области ушел в отставкуГубернатор Магаданской области ушел в отставку
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей НосовПодробнее
 Глава Якутии ушел в отставкуГлава Якутии ушел в отставку
Егор Борисов сообщил в инстаграмме, что ушел по собственному желаниюПодробнее
 Бизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьямиБизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьями
Сыновья Минца перевезли в Великобританию свои семьиПодробнее
 Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской областиЛегкомоторный самолет разбился в Волгоградской области
Пилот самолета погиб на местеПодробнее
 Очередная "прямая линия" с Путиным выйдет 7 июняОчередная "прямая линия" с Путиным выйдет 7 июня
Президент в прямом эфире ответит на вопросы гражданПодробнее
 Обвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольненииОбвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении
Срок задержания Александра Мамонтова продлен до 72 часовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 мая5 фото
28 мая
Фотохроника 28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША решили не расширять санкции против КНДРВ миреДва журналиста стали жертвами урагана "Альберто" в СШАСпортВ Москве изберут нового президента Олимпийского комитета РоссииСпортСаудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матчеЭкономика"Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"В миреИзраильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страны

Нефть Brent подорожала до $75,7 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 мая

Первые жертвы "Альберто" в США и продолжение американо-корейских переговоров Подробнее

СМИ узнали о визите высокопоставленного чиновника КНДР в США

Как ожидается, зампред Трудовой партии отправится через Пекин в Нью-Йорк на встречу с госсекретарем США Подробнее

"Вегас" победил "Вашингтон" в первом матче финала Кубка Стэнли НХЛ

Военные получили первый модернизированный самолет-разведчик Ил-20М

Ураган "Альберто" привел к двум жертвам в США

Ураган "Альберто" привел к двум жертвам в СШАПогибли журналисты, делавшие репортаж об урагане Подробнее

Сибирские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Индонезии

В Эстонии выберут предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru