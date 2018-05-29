Правительство РФ одобрило соглашение о рынке интеллектуальной собственности СНГ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении правительством РФ проекта соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ, сообщает сайт кабинета министров.

"Подписанным распоряжением правительства Российской Федерации одобрен проект соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проект соглашения был одобрен решением Экономического совета СНГ 2 марта 2018 года.

"Цель соглашения - развитие межгосударственного сотрудничества по вопросам совершенствования законодательства в области повышения уровня правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, построения системы правовых, финансовых и организационных механизмов коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, формирования системы кадрового обеспечения в этой сфере", - подчеркивают в кабинете министров.

В сообщении также говорится, что взаимодействие государств СНГ по реализации соглашения будет координировать Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

"Рынок интеллектуальной собственности государств СНГ будет формироваться с учетом национальных приоритетов. Подписание соглашения позволит сформировать единый подход к правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности и обеспечить условия для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на территории государств СНГ", - заявляют в правительстве РФ.