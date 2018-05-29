Сотрудника томской почты уволят за грубое обращение с посылками

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Управление Федеральной почтовой связи Томской области намерено уволить героя видеоролика, который грубо обращался с посылками при разгрузке служебного автомобиля. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь почтового управления Галина Гордеенко.

В понедельник в интернете появилось видео, на котором сотрудник отделения бросает коробки с посылками на конвейерную ленту. Автор видеоролика утверждает, что действие происходит в Северске Томской области.

"В результате проведенной служебной проверки виновный будет уволен", - сказала Гордеенко.

Она добавила, что всех водителей автобазы, а также сотрудников филиала "Почты России" дополнительно проинструктировали о правилах разгрузки-погрузки и недопустимости подобных нарушений.