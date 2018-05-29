VW отзовет в РФ 132,6 тыс. Polo Sedan и Skoda Rapid из-за брака буксирных проушин

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen AG ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 132,605 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованные c 2016 г. по 2018 г., с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомств (VW , Skoda ).

"Причиной отзыва транспортных средств является возможно вложенная в бортовой инструмент буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом. В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность её обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке", - отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев отзываемых Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid будет заменена буксирная проушина.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid выпускаются на заводе VW в Калуге.