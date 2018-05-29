Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкалье

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае не могут установить связь с экипажем вертолета Ми-2, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Вертолет Ми-2, предварительно принадлежащий ДОСААФ, не вышел на связь с землей в установленное время. В готовность приведены поисковые службы, которые готовы выдвинуться по маршруту следования вертолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту вертолета находятся три человека. Его маршрут пролегал над лесистой местностью. "Там густая тайга. Вполне вероятно, что связи там может и не быть, а вертолет может перелетать с площадки на площадку. Говорить об аварийной ситуации преждевременно", - сказал источник.