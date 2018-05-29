Ограничение на выезд из РФ будут снимать через 23 минуты после погашения долга

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Чуть более двадцати минут требуется судебным приставам для снятия ограничений на выезд должника за рубеж после погашения долга, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

"Нами выдерживается временной интервал для снятия ограничения на выезд должников после поступления информации об уплате задолженности в течение 23 минут", - сказал Аристов, выступая на международной конференции по судебной реформе во вторник в Москве.

Он отметил, что это стало возможным благодаря взаимодействию с ФСБ и Минкомсвязи.

"ФССП совместно с ФСБ, Минкомсвязи и казначейством обеспечила сокращение сроков снятия ограничений на выезд за рубеж по исполнительным производствам. Службой технически реализована передача сведений об установлении снятия ограничений на выезд должников из РФ в режиме реального времени", - подчеркнул директор ФССП.