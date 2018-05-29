ЕСПЧ присудил фигуранту "болотного дела" 7,5 тысяч евро за содержание в "клетке"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека присудил 7,5 тысяч евро Леониду Ковязину, осуждённому за участие в массовых беспорядках в Москве в 2012 году, сообщил "Интерфаксу" во вторник его адвокат Дмитрий Аграновский.

"ЕСПЧ присудил Леониду Ковязину 7,5 тысяч евро за нарушение статьи Конвенции, а именно за пребывание в зале суда за решеткой", - сказал он.

Таким образом, ЕСПЧ посчитал, что нахождение обвиняемого во время суда в так называемой клетке, нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию").

Житель Кирова, актер и журналист Ковязин был задержан 5 сентября 2012 года, после чего этапирован в Москву. 19 декабря 2013 года он был амнистирован, несмотря на непризнание своей вины.