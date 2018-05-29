В крупнейшем ТЦ Иркутска произошел пожар

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в Иркутске торговый центр "Сильвер Молл" загорелся вечером во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Все посетители были эвакуированы работниками "Сильвер Молла". Пожарные обнаружили под крышей торгового зала тлеющий силовой кабель, который был оперативно потушен", - сообщил начальник пресс-службы главка Андрей Шотов.

Он отметил, что на вызов оперативно прибыли восемь пожарных машин и 40 сотрудников пожарной охраны, которые продолжают проверять помещения на предмет возгорания. Посетителей в торговый центр не пускают.

На месте также находится начальник ГУ МЧС Валентин Нелюбов, который распорядился повторно проверить "Сильвер Молл" и направить материалы в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что "Сильвер Молл" закрывался на неделю из-за обнаруженных нарушений пожарной безопасности, но был открыт по решению суда.