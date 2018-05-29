В Кировской области запретили строить мусорный полигон из-за птиц рядом в аэродромом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кировской области приостановил действие разрешения на строительство полигона твердых бытовых отходов в деревне Осинцы, свидетельствуют материалы дела, которые опубликованы на сайте суда.

С заявлением о принятии обеспечительных мер обратился "Кировский аэроклуб общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ России".

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и начало его эксплуатации приведут к массовому скоплению птиц в районе полигона, что создаст угрозу возникновения аварийных ситуаций в районе аэродрома "Киров-Порошино" и безопасности полетов, а также создаст угрозу причинения значительного ущерба имуществу заявителя и вреда жизни и здоровью граждан", - говорится в тексте заявления.

На аэродроме "Киров-Порошино" совершают прыжки спортсмены аэроклуба, проводится обучение парашютному спорту всех желающих.

В результате суд запретил администрации Слободского района Кировской области выдавать ООО "Центральный полигон" разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее местные СМИ сообщали, что решение о строительстве полигона ТБО в Осинцах вызвало волну возмущения местных жителей. Участок был выбран после того, как в конце 2016 года истекли сроки работы аналогичного полигона в деревне Костино. Активисты проводили одиночные пикеты, требуя от местных властей найти альтернативную площадку.

В свою очередь, министерство охраны окружающей среды региона сообщало, что чиновники неоднократно проводили с жителями Слободского района встречи, направленные на снижение социальной напряженности, после чего строительство нового полигона по инициативе частного инвестора было приостановлено.

При этом в министерстве обращали внимание, что строительство полигона осуществлялось целиком за счет средств инвестора, без привлечения бюджетного финансирования.