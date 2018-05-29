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Путин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАО

Его предшественник Дмитрий Кобылкин покинул пост в связи с назначением главой Минприроды

Путин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАО
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с Дмитрием Артюховым
Фото: официальный сайт Президента России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Артюховым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, Артюхов назначен в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, который недавно возглавил Минприроды.

Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Окончил Тюменский государственный университет со специальностью магистр экономики и аспирантуру Тюменского государственного университета по специальности экономика и управление народным хозяйством. Получил степень МВА в Сингапурском университете управления.

Артюхов начинал работать в инвестиционных и банковских организациях, в том числе был экономистом в АО "Западно-Сибирский коммерческий банк". С 2010 года работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2014 года был помощником губернатора. В январе 2016 года был назначен заместителем губернатора по экономике. Курировал департамент экономики, департамент госзаказа, а также молодежное правительство. Женат.

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Теги: ЯНАО, Дмитрий Артюхов
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