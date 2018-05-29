Гражданина Грузии сняли с авиарейса в Ростове-на-Дону за шутку о бомбе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании "Победа" из Ростова-на-Дону в Тбилиси задержался в аэропорту вылета по вине пассажира, заявившего о бомбе в своей сумке во время посадки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Днем во вторник пассажиры поднимались по трапу в самолет, в этот момент человека с большой сумкой попросили показать, что внутри. Он ответил на это: "У меня здесь ничего нет, кроме бомбы". Были вызваны сотрудники полиции, нарушитель досмотрен и отстранен от полетов. Представители авиакомпании вызвали кинологов, которые проверили самолет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в общей сложности авиарейс задержался на 35 минут, после чего благополучно вылетел в Тбилиси.

В пресс-службе УТ МВД по СКФО "Интерфаксу" уточнили, что сообщивший о бомбе мужчина - гражданин Грузии, он доставлен в дежурную часть.