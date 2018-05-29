Тульская полиция спустя 40 лет вернула церкви в Кировской области серебряный оклад

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Туле состоялась представителям Вятской епархии передали серебряный оклад иконы святого Феодосия Черниговского, похищенной 40 лет назад из церкви в Кировской области, сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы УМВД Тульской области Андрей Ярцев.

"Почти сорок лет назад святыня была украдена из Покровской церкви в городе Советске Кировской области группой тульских воров, специализировавшихся на хищениях церковных ценностей. В восьмидесятых годах прошлого века это дело гремело на весь Советский Союз. Преступление было раскрыто сотрудниками Тульского уголовного розыска", - рассказал Ярцев.

По заключению искусствоведческой экспертизы, оклад иконы святого Феодосия Черниговского представляет особую историческую, научную и художественную ценность.

Оклад весит около четырех килограммов, его размер - 86 на 60 сантиметров, изготовлен в России мастерами знаменитой ювелирной фирмы Ивана Хлебникова в 1899-1908 годах из серебра.