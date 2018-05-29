Белоруссия предложила РФ возобновить переговоры по цене на газ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия ждет возобновления переговоров по цене на газ после 2019 года с новым правительством России, сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко журналистам во вторник в Минске.

"На прошлой неделе я отправил приветственный адрес моему нынешнему визави и попросил его определиться на предмет продолжения наших переговоров. (...) Я жду ответа от Козака (вице-премьер РФ Дмитрий Козак - ИФ)", - сказал Семашко.

Как сообщалось, вице-премьер Козак будет отвечать в правительстве РФ за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор.

Семашко поблагодарил своего бывшего российского коллегу Аркадия Дворковича за плодотворную совместную работу. "Непростые были переговоры. Аркадий Владимирович отстаивал всегда интересы Российской Федерации, я отстаивал свои. Но мы всегда находили компромисс и решали те вопросы, которые ставили президенты и премьеры наших стран", - заметил белорусский вице-премьер.

"Думаю, что у нас получится контакт и с Козаком", - добавил он.

Семашко напомнил, что в апреле 2017 года был подписан пакет из семи документов по нефтегазовым вопросам, который урегулировал отношения между Белоруссией и Россией в нефтяной сфере. "Вопрос по газу мы решили наполовину. Мы оговорили формулу ценообразования и установили фиксированную цену на газ на 2018-2019 годы - $129 за 1 тыс. куб.м в 2018 году и $127 в 2019 году", - уточнил вице-премьер.

Он подчеркнул, что если бы стороны не достигли этих договоренностей, то стоимость газа с учетом тенденции роста мировых цен на нефть могла бы быть для Белоруссии существенно выше, что оказало бы негативное влияние на экономику страны.

Семашко отметил, что сейчас "мы должны с Козаком войти в новый этап переговоров для того, чтобы определиться с формулой ценообразования, созданием единого рынка электроэнергии".

"Никто не снимал задачу к 1 июля 2019 года создать единый евразийский рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года - единый рынок нефти и газа", - напомнил вице-премьер.

Он также обратил внимание на существенную разницу в цене на газ в России и Белоруссии, что является определяющим фактором в себестоимости вырабатываемой электроэнергии. При сохранении имеющегося дисбаланса белорусская энергетика будет неконкурентоспособна в условиях единого рынка, пояснил Семашко.