ФОМС разрешат тратить средства на капстроительство в здравоохранении

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госдума в осеннюю сессию планирует рассмотреть вопрос о разрешении Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) направлять остающиеся на счетах средства на капитальное строительство в здравоохранении, сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

"Я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться при обсуждении бюджета федерального и бюджета ФОМС на следующий год, то есть в осеннюю сессию", - сказал Исаев журналистам во время рабочей поездки в Удмуртию во вторник.

Он подчеркнул, что правовых препятствий для того, чтобы ФОМС тратил средства на строительство и ремонт объектов здравоохранения, нет. "ФОМС, например, активно участвовал в программе строительства перинатальных центров. То есть он может тратить деньги на, так сказать, капитальные расходы, на капительное строительство", - уточнил Исаев.

Он отметил, что Минздрав России, отказывая ФОМС в возможности тратить на строительство, руководствовался "хорошими соображениями" - расходовать средства фонда только на оплату медицинских услуг и лекарств.

"Но получается пока не очень, потому что как минимум дважды ФОМС перечислял трансферты в федеральный бюджет, поскольку программа выполнена, а деньги есть лишние. Вот эти лишние деньги, наверное, целесообразно было бы, лучше было бы потратить на капитальные ремонты и капитальное строительство в здравоохранении. Будем это обсуждать", - сказал Исаев.