Гендиректора "Технопоиска" отпустили из-под домашнего ареста под залог в 10 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суд Петербурга изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог генеральному директору ООО "Технопоиск" Диане Желясковой, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города во вторник.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следователя, вынес постановление, которым изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в 10 млн рублей в отношении Желясковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, Желяскова была задержана в конце ноября прошлого года в Санкт-Петербурге в ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. По решению суда, она была помещена под домашний арест.

Согласно материалам дела, руководство ООО "Технопоиск", специализирующегося на торговле бытовой техникой, с 2012 по 2014 годы с помощью фирм-"однодневок" уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму около 2 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Технопоиск" специализируется на оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами. Гендиректором компании является Желяскова, которая также выступает совладельцем международного производителя бытовой техники Redmond (ООО "Редмонд").