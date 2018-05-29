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Германия экстрадировала в Россию осужденного за ограбление мужчину

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти Германии выдали России 30-летнего москвича, осужденного на родине за кражу в особо крупном размере, сообщили в Генпрокуратуре России во вторник.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ состоялась экстрадиция из ФРГ россиянина Кирилла Шумилова, 1988 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в целях завладения имуществом в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2011 года он вместе с тремя сообщниками ограбил на Ленинском проспекте столицы кассиршу, возвращавшуюся из банка с сумкой с деньгами. Сумма похищенного составила 1,3 млн рублей.

Черемушкинский районный суд Москвы в 2014 году приговорил Шумилова к пяти с половиной годам лишения свободы, однако подсудимый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен розыск. В 2017 году он был задержан в Германии.

Решение об экстрадиции Шумилова в Россию компетентные органы ФРГ приняли в мае 2018 года.

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Теги: Германия
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