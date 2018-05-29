Огонь в петербургском ТЦ "Пассаж" локализован на площади 80 кв. м

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Распространение огня в торговом центре "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга остановлено, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Пожар локализован на площади 80 кв. метров", - сказали в главке. Пожарные понизили ранг возгорания до рядового.

"Все люди из здания эвакуированы. Из здания выведено 480 человек. Никто не пострадал", - сообщил собеседник агентства.

Крупный пожар начался во вторник вечером в универмаге "Пассаж" по адресу Невский проспект, дом 48. Ему был присвоена повышенная категория сложности - третья.

Пожар в историческом здании "Пассаж" локализован. Все посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы, пострадавших нет.https://t.co/oBKq1XSa76 pic.twitter.com/ve7bYOaxOJ — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 29 мая 2018 г.

На место возгорания выехали 24 единицы техники МЧС и 107 человек личного состава.