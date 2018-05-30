В Приамурье решили не тушить четыре лесных пожара

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Амурской области приняла решение прекратить работы по тушению четырех природных пожаров, которые находятся в труднодоступных местах.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что прекращено дальнейшее обслуживание двух пожаров в Зейском районе и по одному в Тындинском и Селемджинском районах.

"В связи со сложностью рельефа местности и отсутствием дорожной сети, доставка и использование тракторно-бульдозерной техники невозможна. Доставка людских ресурсов также возможна только авиационным транспортом, что является экономически нецелесообразно, так как в данной местности ценных парод деревьев не произрастает", - пояснил первый заместитель главы Минлесхоза области Алексей Севостьянов.

Он также отметил, что эти лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

В дальнейшем четыре природных очага будут отслеживаться ( площади, направление и состояние) с помощью компьютерного мониторинга.

Как сообщалось, в Амурской области после незначительного перерыва вновь осложнилась обстановка с лесными пожарами. В минувшие сутки в регионе горели 11 лесных участков на площади 1,7 тыс. га. За сутки площадь пожаров увеличилась в 3,5 раза (было 483 га).