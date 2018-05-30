В РАН опровергли информацию о письме президенту по поводу создания Миннауки

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук не направлял никакого письма в адрес президента РФ Владимира Путина, заявила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова.

"Президиум РАН на одном из своих заседаний обсуждал вопросы, связанные с созданием министерства науки и высшего образования, но никакого официального письма Президиум РАН в адрес президента страны направлял", - заявила Попова.

"Более того, подобного документа, в котором президиум РАН высказывает озабоченность взаимоотношениями Академии наук и нового министерства, нет", - подчеркнула она.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила , что руководство РАН подготовило письмо Путину, в котором выразило беспокойство тем, как будут строиться отношения между РАН и новым Министерством науки и высшего образования, которое возглавил бывший руководитель ликвидированного Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, а также по поводу других вопросов. Ученые ранее критиковали деятельность ФАНО.

Издание отмечало, что письмо академиков пока не предназначено для открытой публикации, но газете стало известно его содержание.