Совфед выявил 10 направлений иностранного вмешательства в выборы президента РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета обнаружила факты систематического внешнего вмешательства в выборы президента РФ и предлагает предусмотреть уголовную ответственность для иностранных граждан, участвующих в любой форме в избирательных кампаниях в России.

"Комиссия выявила и обобщила неопровержимые факты противоправного вмешательства извне в выборы президента РФ, которые стали частью системной и целенаправленной работы, направленной на сдерживание России, изменение основ ее внешней и внутренней политики, состава органов государственной власти. Кампания началась давно и стала принимать выраженный характер, по крайней мере, с 2011 года. Основным источником и проводником политики вмешательства выступал Вашингтон", - говорится в материалах с тезисами специального доклада комиссии о вмешательстве в российские выборы.

Как отмечается в документе, комиссия выявила 10 основных направлений внешнего вмешательства в выборы президента РФ.

Среди них "проведение на территории РФ в преддверии выборов закрытых социологических исследований в интересах зарубежных государственных структур за счет иностранного финансирования (в т.ч. Пентагона); навязывание извне конкретных кандидатов в президенты РФ; массированная внешняя пропаганда в течение всего периода (порядка 1 000 публикаций), включая "день тишины" и день голосования, вплоть до инструкций на русском языке для желающих сорвать выборы".

Кроме того, среди направлений вмешательства, по мнению комиссии, были и "финансирование (в том числе - с использованием "серых схем") российских "гражданских активистов", участвующих в предвыборной агитации и "контроле за выборами"; оказание консультационных, информационных и т.п. услуг конкретным участникам выборного процесса; публичное непризнание результатов выборов.

По данным комиссии, происходило также "распространение клеветы в отношении В.В.Путина, российской политической системы и выборов, внешней и внутренней политики РФ в целях создания негативных образов среди избирателей и у внешней аудитории (в частности, вокруг гарантировано популярных спортивных, правозащитных, религиозных, гендерных и т.п. тем); стимулирование раскола и недовольства внутри российского общества".

"Задокументированные Комиссией акты вмешательства скоординированы с масштабными действиями по различным направлениям - от информационных кампаний до пресловутых санкций, а также откровенных провокаций ("дело Скрипаля", "химические атаки в Сирии" и т.п.)", - говорится в материалах.

В этой связи сенаторы предлагают ряд мер, которые, по их мнению, позволят бороться с таким вмешательством, в частности "предусмотреть административную и уголовную ответственность для неграждан РФ, принимающих в любой форме участие в избирательных кампаниях в России".