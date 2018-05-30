Депутаты Госдумы сыграют в футбол с коллегами из Бундестага

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы проведут дружеский футбольный матч с коллегами из Бундестага, заявил "Интерфаксу" в среду первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Товарищеский матч между командами между парламентариями Госдумы и Бундестага состоится 8 июня на футбольном стадионе в столичном парке Красная Пресня", - сказал Жуков.

Позже в среду на встрече с заместителем председателя Бундестага ФРГ Вольфгангом Кубиком Жуков отметил, что "такие неформальные способствуют улучшению понимания во многих вопросах". Он напомнил, что сам ранее не раз участвовал в таких матчах с командой Бундестага и в 90-х и в начале 2000-х, и в этот раз тоже готов выйти на поле. "Играл даже в Бонне, когда он был еще столицей", - сказал Жуков.

Кубик в свою очередь поинтересовался, на какой позиции играет Жуков, на что тот ответил, что играет под 10 номером.

"Мы готовы проиграть вашей команде если за это получим от вас преференции", - сказал Кубик. Он также напомнил, что Госдума обещала отказаться от услуг профессиональных футболистов в этом товарищеском мачте.

Вернувшись к теме большого футбола, Жуков высказал мнение, что если в ходе Чемпионата мира "Россия встретится с Германией, это будет большой успех для нашей команды, потому что для этого надо из группы выйти, и может где-то в полуфинале, думаю, это будет неплохо".