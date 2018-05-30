Coca-Cola не будет выпускать алкогольный напиток в России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Coca-Cola не планирует выпускать алкогольный напиток в России.

"Таких планов для России нет", - сообщили "Интерфаксу" в компании, прокомментировав предположения некоторых экспертов о том, что алкогольная кола может появиться в России уже в 2019 году.

Как сообщалось, Coca-Cola впервые за 132 года существования выпустила алкогольный газированный напиток с лимонным вкусом. Он предназначен для японского рынка. Газировка разлита в банки объемом 350 мл, у нее три варианта крепости - 3%, 5% и 7%. Цена составляет 150 иен ($1,40) за банку.

По данным "Би-би-си", новый продукт, получивший название Lemon-Do, будет конкурировать со стремительно набирающим в Японии популярность напитком chuhai или Chu-Hi - газировкой с ароматизаторами, в которую добавляется местный алкогольный напиток сётю. Chu-Hi также продается в банках и содержит от 3% до 8% алкоголя.

Как считает аналитики ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов, японский рынок - это тестовая площадка для Coca-Cola. Как правило, в этой стране запускались продукты, которые потом появлялись во всем мире, отмечает он.

По его словам, американская компания выходит на $4-миллиардный рынок, где с высокой вероятностью потеснит конкурентов, поскольку предлагает цену ниже среднерыночной ($1,5). До 50% алкогольного рынка Японии приходится на напитки крепостью от 3% до 8% алкоголя.

В России Coca-Cola HBC принадлежат заводы по производству безалкогольных напитков и соков в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.