Сотрудники ФСБ пришли в комитет по строительству Ленобласти

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в комитете по строительству Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления службы в среду.

"Подтверждаем факт участия сотрудников управления в оперативно-следственных действиях в комитете по строительству Ленинградской области", - сказал собеседник.

Цель и результаты мероприятий в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области не называют.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в рамках уголовного дела сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия не только в комитете по строительству Ленинградской области, но и по двум частным адресам.

По данным СМИ, по итогам проведенных мероприятий задержан глава комитета Виталий Жданов.

Жданов занимает пост председателя комитета по строительству Ленинградской области с 25 февраля 2014 года. До этого с 2012 года работал первым заместителем главы комитета.