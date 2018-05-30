Сотрудник РЖД рассказал о его вербовке под пытками украинскими спецслужбами

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник РЖД сообщил в управление ФСБ России по Самарской области, что его пытались завербовать украинские спецслужбы, рассказали в УФСБ.

"В августе 2016 года при посещении родственников, проживающих на подконтрольной Украине части Донецкой области, (гражданин РФ Евгений) Петраш был похищен сотрудниками СБУ и под пытками дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

По словам Петраша, он рассказал сотрудникам СБУ, что намерен вернуться домой в Россию через территорию, контролируемую ополчением ДНР, и поэтому получил от украинских спецслужб задание собрать информацию о военных объектах ополчения, вооружении и военной техники.

"Особое внимание уделялось фото и видео документированию фактов возможного участия российских военнослужащих в боевых действиях в Юго-Восточных регионах Украины. Кроме того, по прибытии в Россию, Петраш должен был осуществлять визуальную разведку объектов железнодорожного транспорта Самарской области, в том числе, специальных и воинских перевозок", - отмечается в пресс-релизе.

Петраш выехал в Россию. Заданий СБУ он не выполнял и не передавал украинским спецслужбам никаких сведений, решив вместо этого обратиться в управление ФСБ России по Самарской области и рассказать о случившемся.

"По результатам проведенной Управлением проверки сообщенной Петраш информации, данных об осуществлении им противоправной деятельности в ущерб безопасности РФ в интересах специальных служб Украины не получено", - отметили ведомство.

В пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс" уточнили, что достоверность поступившей от Петраша информации была установлена проверкой на полиграфе и оперативным путем.