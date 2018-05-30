МГУ опустился на 33-е место в рейтинге университетов World Reputation Rankings

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова снизился на три строчки в глобальном рейтинге университетов World Reputation Rankings британского издания Times Higher Education (THE).

В ежегодном рейтинге, опубликованном в среду, МГУ занял 33 место, в прошлом году Московский университет был на 30-й строчке.

Вместе с МГУ 33-ю позицию в этом году разделил Висконсинский университет в Мадисоне (США).

В топ-100 рейтинга в категории "91-100" попал еще один вуз из России - Московский физико-технический институт (МФТИ), это дебют московского физтеха в рейтинге. Другие российские университеты в рейтинг не попали.

Тройка лидеров World Reputation Rankings по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте по-прежнему Гарвард, на втором - MIT (Массачусетский технологический институт), на третьем - Стэнфорд. Британские Кембридж и Оксфорд заняли соответственно четвертую и пятую строчки; в прошлом году оба университета были поставлены на четвертую позицию одновременно.

Остальные позиции в топ-10 также заняли университеты из США: Калифорнийский университет в Беркли на шестом, Принстон на седьмом, Йель на восьмом, а девятое место разделили между собой Чикагский университет и Калифорнийский технологический университет.