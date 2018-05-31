Сообщившему о бомбе на борту самолета жителю Камчатки грозит до трех лет колонии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На Камчатке в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (1 ст. 207 УК РФ), сообщает в четверг Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел в марте этого года, когда 56-летний мужчина распивал спиртные напитки на дачном участке в Елизовском районе.

"Он позвонил по единому номеру 112 и сообщил оператору заведомо ложные сведения, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский - Москва, имеется взрывное устройства и готовится взрыв", - говорится в сообщении.

С борта воздушного судна эвакуировали людей и летный состав, вылет самолета был задержан.

Санкция ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусматривает до трех лет лишения свободы.