Глава города в Приморье ушел в отставку после жалоб горожан

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава приморского города Партизанска Александр Зражевский сложил полномочия после того как на встречах с руководством края местные жителя пожаловались на работу городской администрации.

"А.Зражевский сложил полномочия с пятницы временно исполняющим обязанности градоначальника станет нынешний первый замглавы администрации Николай Кодин", - сообщил "Интерфаксу" представитель администрации Приморского края.

Ранее во время поездок врио губернатора края Андрея Тарасенко в Партизанск горожане жаловались на главу администрации за состояние дорог, работу коммунальных служб, состояние жилфонда, добавил собеседник агентства.

Зражевский был избран главой Партизанска в марте 2014 года.

Как сообщалось, в апреле ушли в отставку мэр приморского города Находка Андрей Горелов и председатель городской думы Евгений Воронин.

Это произошло после того, как врио губернатора Приморья Тарасенко предложил чиновникам написать заявления об увольнении в связи с затянувшимся конфликтном между двумя ветвями власти в муниципалитете.