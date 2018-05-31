ФСБ провела спецоперацию в 14 субъектах РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности групп лиц, причастных к незаконным поставкам и обороту оружия в 14 субъектах РФ.

"29 мая в 14 регионах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения",- сообщили "Интерфаксу" в четверг в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что обнаружено и изъято 83 единицы огнестрельного оружия, "прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей".

"Задержан гражданин России, находившийся в федеральном розыске", - сообщает ЦОС ФСБ.

В числе изъятого оружия: пулеметы РПК, "Дегтярева", МГ-34; автоматы АК-103, АК-74, АК-47, пистолеты-пулеметы ППС, МП-38. Изъяты также винтовки и карабины различных типов, пистолеты, револьверы, 19 ручных осколочных гранат, три минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около четырех тысяч патронов различного калибра, свыше 15 кг взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Спецслужба сообщает, что работа была проведена совместно с МВД России.