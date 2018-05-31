Танкер с грузом навалился на причал в Большом порту Петербурга

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Танкер "Капитан Поникаровский" (владелец судна - "Контур СПБ") совершил навал на причал в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщает Росморречфлот.

"В 00:47 31 мая от МСКЦ Санкт-Петербург получено донесение о том, что в 23:30 30 мая танкер "Капитан Поникаровский" (флаг - РФ, судовладелец - "Контур СПБ", в грузу), направлявшийся от причала СВ-15 завода "Северная верфь" в порту Усть-Луга, совершил навал носовой частью на причал №34 Большого порта Санкт-Петербург", - говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента судно получило пробоину в носовой части выше ватерлинии. По сообщению капитана судна, пострадавших, водотечности корпуса и аварийного разлива нефтепродуктов нет.

В 23:56 30 мая танкер "Капитан Поникаровский" стал на якорь на рейде Лесного мола. Решается вопрос о возвращении судна на причал СВ-15 для его осмотра инспекцией ГПК и определения дальнейших действий.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Контур СПб" специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Бенефициаром компании является Дмитрий Путенихин, генеральным директором - Зураб Копалиани.

Площадь акватории Большого порта Санкт-Петербург составляет около 630 кв. км. В порту расположено свыше 200 причалов, протяженность причальной линии - около 31 км. На территории порта работают 25 стивидорных компаний.