Жительница Якутии забила насмерть дочь и пощадила из-за "веры в бога" ее подругу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - 38-летняя жительница Якутска подозревается в убийстве своей 9-летней дочери, а также в избиении ее 7-летней подруги, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, пункту "в" части 2 (убийство малолетнего) и по пунктам "в", "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего).

По данным следствия, 16 марта мать привела детей к гаражным боксам, где жестоко расправилась со своей дочерью - забила ее металлическими плоскогубцами. Тело спрятала под гараж.

После она раздела другую девочку и принялась также избивать ее плоскогубцами.

"Остановил женщину лишь утвердительный ответ ребенка на вопрос о вере в бога. В последующем женщина отвела девочку в соседний магазин, где вызвала такси, и отвезла ее домой", - отмечается в сообщении.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину страдающей психическим расстройством, представляющей опасность для общества.

Прокурору направлено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, связанной с изоляцией от общества. Также продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики.