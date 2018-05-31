"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между городами проведения ЧМ-2018

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" открыл продажу билетов на дополнительные авиарейсы по России на время Чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении авиакомпании.

Дополнительные рейсы запущены по маршрутам: Казань - Екатеринбург, Казань - Калининград, Волгоград - Нижний Новгород, Волгоград - Казань, Сочи - Казань, а также в обратных направлениях.

Как уточнили в компании, данные меры направлены на повышение доступности воздушного сообщения между городами России, где будут проходить футбольные соревнования.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.