Избитый милиционером нижегородец отсудил у МВД 350 тысяч рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шахунский районный суд в Нижегородской области обязал Министерство внутренних дел России выплатить компенсацию местному жителю, которого восемь лет назад жестоко избили в отделении милиции.

Межрегиональная общественная организация "Комитет по предотвращению пыток" сообщает в четверг, что в иске была заявлена сумма в 700 тыс. рублей, однако суд постановил выплатить 350 тыс. рублей.

"Несмотря на то, что суд вдвое снизил размер компенсации морального вреда, потерпевший не намерен обжаловать решение суда", - приводятся в сообщении слова юриста организации.

По данным правозащитников, в июле 2010 года Дениса Крамчанинова жестоко избил сотрудник шахунского отдела милиции, требовавший признания в уличной краже.

Милиционер, по словам потерпевшего, забрал его в отделение из собственного дома. В служебном кабинете он несколько раз ударил Крамчанинова кулаками по голове, сжимал пальцы пассатижами и, надев на него противогаз, заставлял приседать.

"Избиение и издевательства продолжались около двух часов, после чего Крамчанинов не выдержал и согласился подписать явку с повинной, которую тому продиктовал милиционер", - говорится в сообщении.

Вечером того же дня молодой человек обратился в Шахунскую районную больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга и гематомы на теле.

"Возбужденное в отношении Крамчанинова уголовное дело о краже в скором времени было прекращено ввиду недоказанности его вины", - отмечают правозащитники.

На протяжении почти семи лет юристы добивались возбуждения уголовного дела по факту пыток.

"В течение этого времени было вынесено десять постановлений об отказе, которые впоследствии признавались незаконными и отменялись", - говорится в пресс-релизе.

В августе 2017 года юристами организации была составлена и направлена жалоба в Европейский суд по правам человека.

13 февраля 2018 года суд признал бывшего оперуполномоченного ОВД по Шахунскому району виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначил ему четыре года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что Крамчанинов отсудил 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за волокиту в расследовании его избиения в милиции.