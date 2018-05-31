В России

Избитый милиционером нижегородец отсудил у МВД 350 тысяч рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шахунский районный суд в Нижегородской области обязал Министерство внутренних дел России выплатить компенсацию местному жителю, которого восемь лет назад жестоко избили в отделении милиции.

Межрегиональная общественная организация "Комитет по предотвращению пыток" сообщает в четверг, что в иске была заявлена сумма в 700 тыс. рублей, однако суд постановил выплатить 350 тыс. рублей.

"Несмотря на то, что суд вдвое снизил размер компенсации морального вреда, потерпевший не намерен обжаловать решение суда", - приводятся в сообщении слова юриста организации.

По данным правозащитников, в июле 2010 года Дениса Крамчанинова жестоко избил сотрудник шахунского отдела милиции, требовавший признания в уличной краже.

Милиционер, по словам потерпевшего, забрал его в отделение из собственного дома. В служебном кабинете он несколько раз ударил Крамчанинова кулаками по голове, сжимал пальцы пассатижами и, надев на него противогаз, заставлял приседать.

"Избиение и издевательства продолжались около двух часов, после чего Крамчанинов не выдержал и согласился подписать явку с повинной, которую тому продиктовал милиционер", - говорится в сообщении.

Вечером того же дня молодой человек обратился в Шахунскую районную больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга и гематомы на теле.

"Возбужденное в отношении Крамчанинова уголовное дело о краже в скором времени было прекращено ввиду недоказанности его вины", - отмечают правозащитники.

На протяжении почти семи лет юристы добивались возбуждения уголовного дела по факту пыток.

"В течение этого времени было вынесено десять постановлений об отказе, которые впоследствии признавались незаконными и отменялись", - говорится в пресс-релизе.

В августе 2017 года юристами организации была составлена и направлена жалоба в Европейский суд по правам человека.

13 февраля 2018 года суд признал бывшего оперуполномоченного ОВД по Шахунскому району виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначил ему четыре года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что Крамчанинов отсудил 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за волокиту в расследовании его избиения в милиции.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Нижегородская область, МВД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колониюЭкс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию
Бывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет за взятку в $2 млн от главы "Роснефти"Подробнее
 В Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций
Соответствующее предложение в Думу направил глава "Деловой России" Алексей РепикПодробнее
 "Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США"Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США
Российская компания подавала иск против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствахПодробнее
 Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина ЯрошенкоСотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко
Уполномоченная по правам человека попытается выяснить причины угрозы жизни российского гражданинаПодробнее
Исчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
Следователи начали проверку причастных к перевозке денег организаций и ведомствПодробнее
 Виктор Томенко стал врио губернатора Алтайского краяВиктор Томенко стал врио губернатора Алтайского края
Томенко - бывший вице-губернатор Красноярского края и выпускник ВШГУ РАНХиГСПодробнее
 Путин сменил губернатора Амурской областиПутин сменил губернатора Амурской области
Врио главы региона назначен Василий ОрловПодробнее
 Ростуризм предложил создать российский аналог Booking.comРостуризм предложил создать российский аналог Booking.com
Национальный агрегатор по бронированию отелей необходим, чтобы защищать права российских туристов, считают в РостуризмеПодробнее
 Росавиация аннулировала сертификат "Саратовских авиалиний"Росавиация аннулировала сертификат "Саратовских авиалиний"
Авиакомпания прекратит свою деятельностьПодробнее
 В ФСБ сравнили обвинения в убийстве Бабченко с "делом Скрипаля"В ФСБ сравнили обвинения в убийстве Бабченко с "делом Скрипаля"
Ранее премьер-министр Украины заявил, что к преступлению могут быть причастны российские спецслужбыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 мая6 фото
30 мая
Фотохроника 30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу29 фото
30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюСпортЗидан объявил об уходе из "Реала"В миреВ ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" БабченкоВ РоссииВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ миреСША и КНДР задумались об установлении дипотношенийВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 31 мая

Ведущий YouTube канала "Навальный Live" останется под арестом за акцию 5 мая в Москве

Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию

Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колониюБывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет за взятку в $2 млн от главы "Роснефти" Подробнее

Сенатор Нарусова и Ксения Собчак не смогли убедить Сенцова прекратить голодовку

Арест главы представительства "Мемориала" в Чечне Титиева продлен еще на месяц

Nintendo анонсировала три новые игры о покемонах

Ученые нашли 13 новых минералов на вулкане Толбачик на Камчатке

Глава РАН призвал переводить на английский "абсолютно все" научные публикации

Тысячи человек в Подмосковье остались без горячей воды

В доме главного медсоцэксперта Дагестана начался обыск

В России с июля начнется эксперимент по маркировке обуви

Глава МВД Украины удивился реакции на инсценировку убийства Бабченко

Павлюченкова выбыла из "Ролан Гаррос"

В ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" Бабченко

В ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" БабченкоВ ЕС отметили право Украины защищать свои национальные интересы, территорию и медиа Подробнее

Название остановки транспорта "Чижи" в Кирове написали через "ы"

Избитый милиционером нижегородец отсудил у МВД 350 тысяч рублей

ООН призвала Киргизию искоренить обычай похищения невест

Весна в Москве оказалась почти на градус теплее нормы

Зидан объявил об уходе из "Реала"

Зидан объявил об уходе из "Реала"Свое решение он озвучил на пресс-конференции в Мадриде Подробнее

Парламент Дании поддержал запрет закрывающих лицо головных уборов

"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между городами проведения ЧМ-2018

Забастовка железнодорожников Canada Pacific закончилась подписанием контракта

Семье погибшей в урагане жительнице Татарстана выплатят 1 млн рублей

Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Навального под арестом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru