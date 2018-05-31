Название остановки транспорта "Чижи" в Кирове написали через "ы"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Название остановки общественного транспорта "Чижи" в Кирове написали через "ы", грубую ошибку заметили местные жители, сообщили в администрации города в четверг.

"Пользователи одной из социальных сетей указали на то, что табличка, размещенная на остановочном павильоне в Малых Чижах, содержит грубую ошибку - слово "Чижи" написано с буквой "Ы" во втором слоге. Как заметил автор сообщения, это ошибка за "первый класс начальной школы", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Центральной диспетчерской службы Кирова Александра Рыболовлева, недавно в областном центре проводилось массовое обновление остановочных аншлагов, и, видимо, в типографии при изготовлении таблички не заметили ошибку.

"В ближайшие дни мы ее исправим", - добавил Рыболовлев. Он отметил, что всего в городе порядка 600 остановочных аншлагов, за состоянием которых следит Центральная диспетчерская служба.