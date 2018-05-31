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"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию

Чубайс отметил актуальность темы на фоне высказываний Силуанова о новом подходе к накопительным счетам

"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию с обновленным правительством РФ и Центробанком. Соответствующие предложения "Роснано" уже направило властям и теперь ожидает "второго этапа" дискуссии по этому вопросу, рассказал он журналистам в кулуарах форума Startup Village в четверг.

По словам Чубайса, "Роснано" по-прежнему считает, что средства пенсионной системы "должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны".

"Сейчас, когда Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить. Мы подготовили такие предложения и рассчитываем провести второй этап этой дискуссии и с обновленным правительством, и с Центральным Банком", - сказал он.

Глава "Роснано" не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль через венчурные фонды. В частности, он предлагал разрешить НПФ вкладывать небольшую фиксированную долю средств в private equity венчурной индустрии для инвестиций в проекты наноиндустрии.

Последний раз Чубайс поднимал этот вопрос в начале апреля в ходе "круглого стола" "Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации" в Госдуме.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство РФ не планирует возвращаться к обязательной накопительной пенсионной системе, и отметил необходимость развивать систему добровольных индивидуальных накоплений.

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Теги: Роснано, ЦБ, Анатолий Чубайс
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