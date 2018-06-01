Илья Воробьев назначен главным тренером ХК СКА

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главным тренером хоккейного клуба СКА назначен Илья Воробьев, сообщает пресс-служба клуба. Контракт заключен сроком на два года. Его помощниками станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин.

Ранее Федерация хоккея России официально подписала контракт Ильей Воробьевым, утвердив его в должности главного тренера национальной команды страны. Соглашение заключено на два года с возможностью продления еще на два года.

Ранее было объявлено, что Олег Знарок покидает посты главного тренера сборной России и ХК СКА.