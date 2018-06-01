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Конфедерация труда России предложила кампанию против повышения пенсионного возраста

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Профобъединение "Конфедерация труда России" (КТР) выступило с инициативой сформировать открытый штаб общероссийской кампании против повышения в РФ пенсионного возраста до 65 лет, которое, как считают в КТР, приведет к тому, что более трети мужчин и каждая пятая женщина не будут доживать до пенсии.

Как отмечается в заявлении КТР, текст которого опубликован в пятницу на официальном сайте профобъединения, конфедерация обращается с призывом ко всем общественным силам, политическим партиям и социальным движениям "сформировать открытый штаб общероссийской кампании".

В профобъединении отмечают, что при повышении пенсионного возраста до 65 лет, около 40% мужчин и 20% женщин не будут доживать до пенсии. По утверждению КТР, дефицит пенсионного фонда возникает преимущественно потому, что большое количество работников трудятся без заключения трудовых договоров, находясь в "серой зоне", и от их зарплат не платятся страховые взносы.

Так, по оценкам руководства пенсионного фонда, из 77 миллионов лиц трудоспособного возраста регулярные отчисления поступают только от 43,5 миллионов человек.

Как отмечается в заявлении КТР, реальным решением проблемы было бы "увеличение ответственности работодателей за применение "серой" занятости и уход от уплаты налогов и страховых сборов, а также изменение законодательства в пользу работников, готовых отстаивать свои права на "белую" зарплату: возвращения реальных прав на объединение в профсоюз, на коллективный договор и забастовку, восстановление гарантий профсоюзным активистам от увольнений".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет их на рассмотрение депутатов. Он напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

В свою очередь, фракция КПРФ сообщила о внесении в Госдуму законопроекта о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Член фракции Олег Смолин выразил мнение, что "повышение пенсионного возраста затормозит технический прогресс, поскольку породит огромное количество дешевой, невостребованной рабочей силы".

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Теги: Конфедерация труда России
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