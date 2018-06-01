Роспотребнадзор предупредил производителей о наказании за нарушение маркировки "Светофор"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова предупредила производителей об ответственности за жульничество с добровольной маркировкой "Светофор", указывающей на содержание в нем соли, сахара и жиров.

"Безусловно, введение в заблуждение потребителя - ответственность за это предусмотрена Административным Кодексом. Если маркировка нанесена неправильно, и зелёным промаркирован продукт, который не соответствует требованиям в соответствии с методическими рекомендациями, то такое действие подлежит административному наказанию", - сказала Попова журналистам на открытии проекта по добровольной маркировке продуктов "Светофор".

Она отметила, что проект запускается на основании расчетов учёных Академии наук и Роспотребнадзора, которые определили, сколько человеку в сутки нужно соли, сахара и жиров, в результате чего была предложена маркировка из трёх цветов. Ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации пищевой продукции вместе с ФИЦ НИИ питания и биотехнологии.

"Это не значит, что это продукты плохие и хорошие, что продукты вредные и безвредные",- подчеркнула она.

Попова пояснила, что зелёная маркировка означает, что "это продукты, которые можно есть практически без ограничений, в разумных, безусловно пределах", жёлтая - "продукты, которые стоит покупать и употреблять, внимательно соотнося их с состоянием своего здоровья", а красная - "продукты, в которых обязательно нужно посчитать: полезно это мне и сколько мне можно этого съесть". "(Продукты следует выбирать) для того чтобы не заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями эндокринной системы, что является сегодня проблемой для всего человечества",- сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, 80% опрошенных перед началом проекта поддерживают маркировку по цветовому признаку.

Добровольная маркировка "Светофор" предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к проекту тогда, когда будут готовы. Идея маркировки продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи. По данным ведомства, около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин. Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета, предупреждают диетологи. Для того чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом.

Добровольная маркировка "Светофор" предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ.

У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к проекту тогда, когда будут готовы.

Идея маркировки продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи. По данным ведомства, около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин.

Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета, предупреждают диетологи. Для того чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом.