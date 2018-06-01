Вице-мэр Томска Костюков задержан по подозрению в мошенничестве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Заместитель мэра Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности Владимир Костюков задержан, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Уголовное дело возбуждено по статьям "мошенничество" и "злоупотребление служебными полномочиями", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба управления МВД по Томской области распространила пресс-релиз, в котором сообщается, что ведомство совместно с ФСБ выявило злоупотребление должностными полномочиями.

"По предварительным данным, в 2016 году руководитель одного из городских департаментов Томска, заведомо зная о невыполнении условий муниципального контракта, подписал акты приемки выполненных работ подрядной организацией, в результате чего ущерб составил более 43 млн рублей", - отмечает полиция. При этом имя фигуранта не раскрывается.

В УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ), санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Костюков был назначен на пост вице-мэра в декабре 2017 года, до этого возглавлял департамент капитального строительства. До перехода в мэрию возглавлял строительную компанию "КСВ-Групп" и управляющую компанию "Магистраль".