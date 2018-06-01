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Бывший чиновник Смольного порвал в суде загранпаспорт в попытке избежать ареста

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего главу управления комитета по строительству Евгения Николаенко по делу о мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе горсуда в пятницу.

"Николаенко, утверждая, что ему может быть избрана мера в виде домашнего ареста, в ходе судебного заседания демонстративно порвал заграничный паспорт", - отметили в пресс-службе. Суд не оценил поступка Николаенко и заключил его под стражу до 8 июля в СИЗО-6 (Горелово).

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее в Петербурге по делу о мошенничестве на 28 млн рублей при согласовании контрактов на строительство социально значимых объектов был арестован бывший председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов, которому инкриминируется хищение 28 млн рублей в период работы первым заместителем председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга. Жданов просил избрать ему меру в виде домашнего ареста и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Как полагает следствие, в результате совместных преступных действий Жданова, Николаенко, Владимира Артеева и иных неустановленных лиц, с 28 декабря 2012 года по 9 января 2013 года на счет ООО "СтройГрад" по договорам с ООО "СК "ЕР" были необоснованно перечислены более 248,7 млн рублей бюджетных средств. На самом деле договоры не заключались, работы не выполнялись.

Несколько лет назад комитет по строительству Петербурга заключил с одной из фирм ряд госконтрактов по строительству социальных объектов для детей. По условиям контрактов была предусмотрена выплата авансов в случае предоставления банковских гарантий.

"В декабре 2012 года для получения авансов данной коммерческой структурой в комитет по строительству Санкт-Петербурга были представлены заведомо подложные банковские гарантии одного из банков", - отмечает следствие.

По версии следствия, Жданов, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным ему сотрудникам юридического управления не поверять надлежащим образом представленные банковские гарантии на предмет их подлинности. В нарушение действующих нормативных актов сотрудники юридического управления не направили официальные запросы в банк, составили юридическое заключение, которое подписал начальник управления. После этого Жданов разрешил выплату авансов коммерческой структуре по указанным государственным контрактам на сумму более 28 млн 171 тыс. рублей.

Жданов занимал пост председателя комитета по строительству Ленинградской области с 25 февраля 2014 года. До этого с 2012 года он работал первым заместителем главы комитета по строительству Петербурга.

В октябре 2017 года в Петербурге был арестован Владимир Артеев, который, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", является бенефициаром ликвидируемой в данный момент группы компаний "Единые решения".

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Теги: Петербург
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