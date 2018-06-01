Бывший чиновник Смольного порвал в суде загранпаспорт в попытке избежать ареста

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего главу управления комитета по строительству Евгения Николаенко по делу о мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе горсуда в пятницу.

"Николаенко, утверждая, что ему может быть избрана мера в виде домашнего ареста, в ходе судебного заседания демонстративно порвал заграничный паспорт", - отметили в пресс-службе. Суд не оценил поступка Николаенко и заключил его под стражу до 8 июля в СИЗО-6 (Горелово).

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее в Петербурге по делу о мошенничестве на 28 млн рублей при согласовании контрактов на строительство социально значимых объектов был арестован бывший председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов, которому инкриминируется хищение 28 млн рублей в период работы первым заместителем председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга. Жданов просил избрать ему меру в виде домашнего ареста и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Как полагает следствие, в результате совместных преступных действий Жданова, Николаенко, Владимира Артеева и иных неустановленных лиц, с 28 декабря 2012 года по 9 января 2013 года на счет ООО "СтройГрад" по договорам с ООО "СК "ЕР" были необоснованно перечислены более 248,7 млн рублей бюджетных средств. На самом деле договоры не заключались, работы не выполнялись.