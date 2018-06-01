Путин пообещал многодетным семьям поддержку государства "по мере роста возможностей"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал, что государство будет предпринимать дополнительные усилия для поддержки многодетных семей.

"Мы, действительно, делаем кое-что для того, чтобы поддержать семьи с детьми вообще и многодетные семьи, в частности. Но я знаю, что мы делаем пока мало. Мы будем стараться делать все для того, чтобы поддержать и ваши семьи, и такие семьи как вы. По мере роста возможностей государства, страны мы будем уделять этому постоянное внимание, хочу вас в этом заверить", - сказал Путин на церемонии вручения орденов "Родительская Слава".

Он добавил: "Знаем, что еще недостаточно сделано из того, что мы могли бы сделать, будем работать над этим".