Экс-главу отделения ПАРНАС будут судить в Ингушетии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении ингушского оппозиционера, экс-главы отделения ПАРНАС Магомеда Хазбиева по обвинению в хранении оружия и оскорблении представителя власти направлено в суд.

"С утвержденным обвинительным заключением прокуратуры в суд передано дело в отношении жителя Назрани Магомеда Хазбиева, обвиняемого в незаконном обороте боевого оружия и самодельных взрывных устройств, оскорблении представителя власти и возбуждении вражды к представителям власти", - сообщил "Интерфаксу" представитель суда Ингушетии.

Как сообщалось со ссылкой на МВД Ингушетии, 38-летний Хазбиев, три года находившийся в международном розыске по обвинению в незаконном обороте оружия, был задержан ингушскими полицейскими 11 января этого года. Он находится под арестом.

По словам адвоката международной правозащитной группы "Агора" Андрея Сабинина, по уголовному делу об оскорблении представителя власти в отношении оппозиционера признан потерпевшим глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"По 319-й (ст. УК РФ) Евкуров был признан потерпевшим и допрошен. Хазбиеву предложили прекратить уголовное преследование по этой статье за истечением сроков давности, но он отказался", - сообщил ранее "Интерфаксу" Сабинин.

Кроме того, по словам адвоката, 24 мая следствие в Назрани предъявило новое обвинение Хазбиеву - "в возбуждении вражды к Юнус-Беку Евкурову, правительству, представителям судебной системы, силовых и властных структур по признаку принадлежности к социальной группе".

Последнее обвинение было предъявлено Хазбиеву по результатам комплексной психолого-лингвистической экспертизы одного из его интервью. В этом же интервью следствием было усмотрены и признаки оскорбления Евкурова.

Сам оппозиционер связывает свое уголовное преследование и арест со своей профессиональной деятельностью и гражданской позицией, считает дело политическим, а уголовное наказание, по его мнению, должны понести сотрудники полиции, которые, как утверждает экс-руководитель отделения ПАРНАС, подбросили ему боеприпасы.